تباين ردود الفعل حول فيلم Superman الجديد برؤية جيمس جن

أثار فيلم “Superman” المرتقب، الذي يشرف عليه المخرج الشهير جيمس جن، موجة واسعة من التفاعل في الأوساط السينمائية والسياسية على حد سواء، وذلك بعد العروض الأولى المحدودة التي كشفت عن ملامح الفيلم وقصته الإنسانية.

أحد أكثر المواضيع المثيرة للجدل كان تركيز الفيلم على كون سوبرمان مهاجرًا من كوكب كريبتون، وهو ما اعتبره بعض النقاد المحافظين في الولايات المتحدة “تسييسًا للقصة” أو “محاولة لفرض أيديولوجيا تقدمية”.



وقد رفض جيمس جن هذه الانتقادات واعتبر القصة بعيدة تماما عن السياسة ولكنها تعبر عن حدث مؤثر ولطيف.

وصف النقاد الفيلم بأنه واحد من أفضل أعمال أفلام الأبطال الخارقين في السنوات الأخيرة، مشيدين بأداء “ديفيد كورينسويت” في دور سوبرمان، والعمق العاطفي الذي يقدمه الفيلم، بعيدًا عن النمط التقليدي للأكشن الخالص.



أثنى النقاد على الرسائل الإنسانية، وحس الفكاهة المتوازن، والتصوير السينمائي الذي وصف بأنه “مبهر”، خصوصًا في لقطات الطيران المصورة بعدسة واسعة.

وكشفت تقارير عن حذف مشهد مؤثر لشخصية “كريبتو” الكلب الخارق بعد عروض تجريبية أظهرت استجابة سلبية له.

يتضمن الفيلم مشهدين بعد نهاية الأحداث أحدهما يظهر موقعًا جديدًا في القمر، وآخر يحتوي على مشهد فكاهي مع شخصية “ميستر تيريفيك”، ما أثار توقعات حول انطلاق أفلام جديدة في عالم DC، ربما تشمل Supergirl أو تشكيلة جديدة من Justice League.

الفيلم يُعرض عالميًا في 11 يوليو، بعد عرض أول رسمي جرى في لوس أنجلوس بتاريخ 7 يوليو، وسط حضور واسع من الإعلام والنقاد ونجوم الفيلم.

فيلم Superman من إخراج جيمس جن ويقدم ديفيد كورينسويت شخصية سوبرمان، بينما تلعب رايتشل بروسناهان دور لويز لين، ونيكولاس هولت يجسد العدو اللدود ليكس لوثر.



يشارك في الفيلم أيضًا ناثان فيليون، إيزابيلا مرسيد ، أنتوني كاريجان، وغيرهم.