مهدي: الاعتماد على النقل البري في التجارة يزيد من الضغط على الطرق

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، أننا نعاني من أزمة عدم انضباط الحمولات لدى سيارات النقل الثقيل، ما ينتج عنه ضرر واضح بالطرق، لذا لا بد أن يكون هناك معايير وضوابط لحمولات النقل.

وقال مهدي، خلال لقاء له ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن الاعتماد على النقل البري في التجارة أمر يزيد من الضغط على الطرق، مؤكدا أننا فضلنا عدم إغلاق الطريق الدائري الاقليمي بسبب الكثافة التي يستوعبها.

وتابع أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، أن الطريق تم إنشاؤه على تربة طينية حيث تمت إقامته على أرض زراعية والمعروف أنه يحدث هبوط في إطار المعروف هندسيا وتحتاج هذه المناطق لإصلاحات كبيرة.