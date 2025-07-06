حسن مهدي: إعادة ترميم للمناطق التي تضررت بسبب الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الإقليمي

كشف حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن ما يتم من إصلاحات على الطريق الدائري هو إعادة إنشاء أو ترميم للمناطق التي تضررت بسبب الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطريق تم إنشاؤه على تربة طينية حيث تمت إقامته على أرض زراعية والمعروف يحدث هبوط في إطار المعروف هندسيا وتحتاج هذه المناطق لإصلاحات جسيمة.

وشدد على أن الطريق الدائري الإقليمي تم افتتاحه على مراحل بين عامي 2013 و2015 وتم إنشاء جزء بواسطة وزارة الإسكان والجزء الآخر بواسطة وزارة النقل وذلك لأن طوله 400 كيلو متر .

وأوضح حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أنه أكد في كلمته على أن أحجام المرور الموجود على الطريق الإقليمي لا تسمح بغلق كلي للطريق الدائري الإقليمي لمدة كبيرة لأنه يزود الكثافات والأحمال على الطرق البديلة والتي ستكون طويلة.