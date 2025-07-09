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عفت نصار يرد على حلمي طولان: تصريحاته ضد جون إدوارد غير مفهومة وهدامة للزمالك
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عفت نصار يرد على حلمي طولان: تصريحاته ضد جون إدوارد غير مفهومة وهدامة للزمالك

عفت نصار
عفت نصار
سارة عبد الله

انتقد عفت نصار، نجم نادي الزمالك السابق، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حلمي طولان ضد جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال نصار، في تصريحات لسهام صالح خلال برنامج الكلاسيكو على قناة ON: "الكابتن حلمي طولان قيمة كبيرة، لكني لم أفهم الغرض من تصريحاته المضادة ضد جون إدوارد."

وأضاف: “تصريحات حلمي طولان هادمة لنادي الزمالك، وإذا كان يريد مصلحة النادي، كان عليه أن يتواصل مع حسين لبيب من أجل إيجاد حلول”.

وتابع: “الزمالك أبوابه مفتوحة لأبنائه، ومفيش أي حاجة تمنع ابنه يدخل بيته.. حلمي طولان اسم وتاريخ فوق أي حد”.

واستكمل: "كل لاعبي الزمالك القدامى وأبنائه حصلوا على فرصهم كاملة، لكن لم يُفيدوا النادي.. كرة القدم تتطور على مستوى العالم، ويجب مواكبة هذا التطور."

وأردف: “الزمالك بعيد عن التتويج بدوري أبطال إفريقيا منذ عدة مواسم، وهذا يدل على وجود خلل ما.. ووجهة نظر حلمي طولان في جون إدوارد قديمة”.

واختتم عفت نصار تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن جون إدوارد سينجح مع نادي الزمالك، وانتقادات أبناء النادي له غير مبررة.
أما يانيك فيريرا، فرغم أنه ليس اسمًا كبيرًا، فإنه مدرب مدبر، ويُحسن استغلال إمكانيات لاعبيه، لا إمكانياته الشخصية فقط".

جون ادوارد عفت نصار حلمي طولان الزمالك

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