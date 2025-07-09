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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سهم Moderna يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر.. وانتعاش قوي لأسهم شركات النحاس

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

مؤشر الداو جونز يسجل ثاني خسارة يومية على التوالي


أغلق المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في جلسة الثلاثاء وسط تقلبات حادة وسط سعي المستثمرين إلى المزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية الأميركية.

إذ يبدو أن ترامب يوسّع نطاق حربه التجارية العالمية بإعلانه يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد، بينما قال إن الرسوم التي طالما هدد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية ستُفرض قريباً.

وكان الرئيس الأميركي قد حذر من فرض رسوم جمركية جديدة شاملة على سلع من شركاء تجاريين رئيسيين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومجموعة من الدول الأصغر، اعتباراً من أول أغسطس.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.4% أي ما يعادل 165 نقطة في جلسة الثلاثاء ليسجل ثاني خسارة يومية على التوالي.

كما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة طفيفة بلغت أقل من 0.1% ليظل متماسكاً فوق مستويات 6200 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق فوق مستويات 20400 نقطة.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة في يونيو يوم غد الأربعاء، مما قد يوفر مزيداً من الوضوح بشأن موعد استئناف المركزي لدورة تخفيف السياسات.

إذ يبدو أن ترامب يوسّع نطاق حربه التجارية المستورد بينما قال إن الرسوم أغلق المؤشرات الأميركية

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