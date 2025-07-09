الإسكندرية تفرض ضوابط جديدة على الشواطئ لحماية المصيفين

قال محمد البدري، مراسل الصحفي بالإسكندرية، إن المحافظة بدأت مؤخرًا في تطبيق حزمة من الاشتراطات والضوابط الجديدة على مستأجري ورواد الشواطئ، وذلك لضمان حماية أرواح المواطنين وسلامتهم خلال موسم الصيف، في ظل تزايد أعداد الزوار تدريجيًا، لا سيما في العطلات الأسبوعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الإقبال على شواطئ الإسكندرية هذا العام لا يزال في تزايد تدريجي، حيث لم يصل إلى ذروته بعد بسبب استمرار امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن الأعداد تتضاعف خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، ما يستدعي تشديد الرقابة والتنظيم.

وأشار البدري إلى أن القرارات الأخيرة للمحافظة تضمنت التأكيد على الالتزام بمواعيد السباحة الرسمية، والتي تبدأ من شروق الشمس وحتى غروبها، أي حتى الساعة السابعة مساءً، ويتم بعد ذلك إخلاء الشواطئ بالكامل. كما بيّن أن المستأجرين ملزمون ببنود كراسة الشروط، وأي مخالفة تعرضهم لعقوبات تصل إلى فسخ التعاقد.

وأكد البدري أن الجهات الرقابية ستكثف مرورها على الشواطئ، وستُفرض غرامات فورية على المستأجرين المخالفين، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة بحقهم حال تكرار المخالفات، موضحًا أن المسؤولية في حال النزول غير المسموح به لا تقع فقط على المواطن، بل تمتد للمستأجر أيضًا.