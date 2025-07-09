احمي نفسك .. اعرف أسباب الإصابة بسرطان الكلى وأهم علاماته

يُعد سرطان الكلى من أخطر الأمراض التي تهدّد الإنسان لذا من المهم معرفة أسباب الإصابة به وأهم أعراضه للتمكن من الاكتشاف المبكر.

ووفقًا لما جاء في موقع cancer نكشف لكم أهم أعراض سرطان الكلى وأسباب الإصابة به.

أعراض سرطان الكلى

علامات وأعراض سرطان الكلى

في مراحله المبكرة، لا ينتج سرطان الكلى في كثير من الأحيان أي أعراض.

قد تشمل الأعراض ما يلي:

وجود دم في البول أو التبول بشكل متكرر أو أثناء الليل، وتغير لون البول وداكن أو صدئ أو بني

ألم أو وجع خفيف في الجانب أو أسفل الظهر لا يكون بسبب إصابة

كتلة في البطن

التعب المستمر

فقدان الوزن السريع وغير المبرر

الحمى غير الناجمة عن البرد أو الانفلونزا

قد تظهر هذه الأعراض مع أمراض أخرى، لذا فهي لا تعني بالضرورة إصابتك بسرطان الكلى. إذا كانت لديك أي مخاوف، تواصل مع طبيبك.



أسباب سرطان الكلى



إن أسباب سرطان الكلى غير معروفة، ولكن العوامل التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر هي:

التدخين

يتعرض المدخنون لخطر الإصابة بسرطان الكلى أكثر بمرتين تقريبًا من غير المدخنين

التعرض في مكان العمل للمواد الكيميائية مثل الزرنيخ وبعض مزيلات الشحوم المعدنية أو الكادميوم المستخدم في التعدين واللحام والزراعة والطلاء

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى

زيادة الوزن أو السمنة

ضغط دم مرتفع

وجود مرض كلوي متقدم

كونه ذكرًا فالرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى