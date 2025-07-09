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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ هندسة البترول والطاقة: مصر تمتلك بنية تحتية قوية لخطوط الغاز

الغاز
الغاز
علي مكي

قال الدكتور جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل خطوط غاز داخلية تصل لجميع المحافظات مؤكدا أن الدولة تعتمد على صناعات كثيرة ومنها الأسمدة والبتروكيماويات وهذا يساعد فى ارتفاع نسبة التصدير.

وأضاف القليوبى خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الخلاصة على قناة المحور أن مصر لديها محطتين إسالة للغاز الاحتياطى وهذا يساعد كثيرا فى المشروعات.

وتابع القليوبى قائلا : من شهر مارس 2024 بدأنا نستورد الغاز المسال لتأمين احتياجاتنا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز “تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية” إلى مصر، في ظل التحديات المرتبطة بإمدادات الطاقة وزيادة الطلب المحلي خلال فصل الصيف.


وأوضح مدبولي أن الخطة الأصلية كانت تقضي بوصول سفن التغويز في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، لكن تم التنسيق مع الفرق الفنية لتعجيل الموعد، بحيث تبدأ أول سفينتين ضخ الغاز بداية الأسبوع المقبل.

وعن ترشحه لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن ترشحه شائعة لها أغراض أخرى.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الأمين العام للجامعة أمامه عام كامل في منصبه مؤكدا أن المرشح لهذا المنصب يجب أن يكون له خبرات معينة في هذا الشأن لافتا إلى أن الشائعة التي انتشرت حول هذا الأمر لها أغراض أخرى معروفة.

وأكد مدبولي أن الشائعات تصدر ويتم نشرها بسرعة كبيرة دون التأكد من صحة المعلومة.

الخلاصة البترول الغاز

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