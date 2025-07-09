‎ملفقة.. المنتج أحمد بدوي ينفي تصريحات منسوبة إليه ويتوعد ناشريها بملاحقة قانونية

‎نفى المنتج أحمد بدوي ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات نُسبت إليه، معتبراً أنها تصريحات ملفقة وكاذبة ولا تمت له بأي صلة، وشدد على أنه لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية أو بيانات رسمية تتعلق بهذا الحادث في أي وسيلة إعلامية.



‎وكلّف المنتج أحمد بدوي المستشار القانوني خالد العربي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروّجي هذه الأكاذيب والتصريحات المفبركة، لما تمثّله من تشويه متعمد لصورته الشخصية والمهنية، ونشر معلومات مضللة للرأي العام.



‎وأهاب المنتج أحمد بدوي بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه أو عن شركته، محذرًا من أن تداول الأخبار الزائفة يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات المصري.