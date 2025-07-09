وزير الكهرباء في العاشر من رمضان لمتابعة حريق َمحطة المحولات

وصل منذ قليل، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى محطة محولات S1 بالعاشر من رمضان جهد 66 بعد نشوب حريق بالمحطة مساء اليوم.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت انتقل الى موقع الحريق للاطمئنان على سلامة العاملين وحصر الخسائر التي تعرضت لها.

وتابع المصدر أن الحريق نشب بأحد محولات المحطة وتمت السيطرة عليه بالفعل وعودة التيار الكهربائي بالكامل واستقرار التغذية الكهربائية بمناطق العاشر من رمضان بعد انقطاع نتيجة اندلاع حريق داخل محطة محولات "S1" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن فرق الطوارئ التابعة للشركة بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء اليوم بمحطة محولات "S1" بمدينة العاشر من رمضان، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

وأشار المصدر إلى أن التيار كان قد انقطع عن بعض مناطق العاشر من رمضان، نتيجة حريق بمحطة المحولات ولكن تم التعامل مع الموقف عبر الدفع بعدد من مولدات الطوارئ حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التيار.