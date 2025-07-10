صدمة كبيرة.. هند عاكف تنعى المخرج سامح عبد العزيز

نعت الفنانة هند عاكف المخرج سامح عبد العزيز بعد رحيله صباح اليوم بعد مسيرة فنية حافلة.

كتبت الفنانة هند عاكف، على صفحتها الرسمية علي فيس بوك"نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور له بإذن الله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، صدمة كبيرة على الوسط الفني

ربنا يغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. الله يرحمك.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

ونشر الفنان أشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري: " البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر أعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.