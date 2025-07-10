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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق قافلة "إيد واحدة" بقرية ناصر الثورة لتقديم خدمات متكاملة للأهالي بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

انطلقت منذ قليل فعاليات قافلة "إيد واحدة" التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية والشعبية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وشهدت القافلة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من خدمات الكشف الطبي وتلقي العلاج المجاني، إلى جانب العيادات البيطرية، وتوزيع السلع الغذائية، والملابس، واللحوم، فضلًا عن استقبال طلبات سداد ديون الغارمين والغارمات.

وفي سياق متصل، أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لموقع تنظيم القافلة بمدرسة ناصر الثورة الإعدادية، للوقوف على جاهزية العيادات ومواقع تقديم الخدمات المختلفة. ورافقها خلال الجولة كل من السيد محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية تضافر الجهود وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة، بما يضمن سهولة وصول الخدمات للمستفيدين وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتعد هذه القافلة إحدى المبادرات التنموية التي يشرف عليها التحالف الوطني، والتي تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، والإنسانية، والاجتماعية، خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة عيادات طبية في تخصصات متعددة مع توفير العلاج بالمجان، وعيادات بيطرية لخدمة المربين والمزارعين، وكذلك توزيع سلع غذائية وشنط تموينية للأسر الأولى بالرعاية، ومعرض ملابس مجاني بتشكيلات متنوعة تناسب مختلف الأعمار، وتوزيع لحوم وهدايا وألعاب للأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، استقبال طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.


ويعكس تنظيم هذه القافلة التزام الدولة المصرية والتحالف الوطني بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الشامل لكافة الفئات المستحقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في ربوع المحافظة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد قوافل مؤسسه ابو العنين

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