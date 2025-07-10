لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق الجامعات 2025.

يبدأ التسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الرسمي في الفترة من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025.

ويأتي فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبار قدرات كأحد شروط القبول الأساسية.

رسوم اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026

وفقًا لما تضمنه القرار الوزاري الخاص بقواعد تنسيق هذا العام، فقد تم تحديد قيمة رسوم التقديم لأداء كل اختبار قدرات بـ 800 جنيه.

وتُوزع الرسوم بين:

الكلية التي تُجري الاختبار

المجلس الأعلى للجامعات

ويتم سداد المبلغ وفقًا للإجراءات المحددة على موقع التنسيق الإلكتروني.

كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات لعام 2025

- يتم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد:

https://tansik.digital.gov.eg

الطرق المعتمدة للسداد هي:

* بطاقات الدفع المسبق

* بطاقات الائتمان

* منافذ تحصيل شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها

لا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى، ولا يتم حجز موعد الاختبار إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.

بعد إتمام السداد، يستقبل الطالب رسالة نصية على هاتفه المحمول تحتوي على تفاصيل الموعد ونوع الاختبار.

هذه المعلومات أساسية لتسهيل إجراءات التسجيل وضمان عدم وقوع أي مشكلات في عملية أداء الاختبار.