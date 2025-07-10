استكمال أعمال الرصف بامتداد شارع المصنع بكفر الشيخ.. صور

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أعمال الرصف بامتداد شارع المصنع، وذلك بدءًا من ميدان عابدين وحتى الطريق الدولي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الذي شدد على الالتزام بالجدول الزمني للأعمال وضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ.

ويتابع الأعمال ميدانيًا حسام عطية، نائب رئيس المدينة، والذي أكد أن استكمال رصف شارع المصنع يُعد من المشروعات المهمة التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، لما لهذا المحور من أهمية مرورية، إذ يربط بين مناطق سكنية وتجارية حيوية.

ويُعد شارع المصنع أحد المحاور الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، واستكمال رصفه يسهم في تحسين السيولة المرورية، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.