عفن الحوائط والأسقف مشكلة الصيف الأزلية .. أسباب وحلول

مشكلة عفن الحوائط والأسقف التي تظهر سنويًّا في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الخارج وانخفاضها في الداخل، لذا يتشكل عفن الحوائط والأسقف في المنزل، لكن بشكل علمي ما أسباب تكوّن عفن الحوائط والأسقف؟ وما مخاطره الصحية؟ وكيف يمكن مواجهته؟

الرطوبة

للإجابة عن هذه الأسئلة، يقول إنجو فاجنر، من مركز استشارات المستهلك في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، لـ دي بي إيه، إن عفن الحوائط والأسقف ينشأ في المنازل حتى في الصيف، إذ يمكن للهواء الدافئ أن يمتص مزيدًا من الرطوبة، وينقلها إلى غرف أكثر برودة، ومن ثم يتكثف الهواء الرطب ويعزّز نمو عفن الحوائط والأسقف، ويزداد الخطر، خصوصًا في الأقبية أو الشقق تحت مستوى الأرض.

واقرأ أيضًا:

وأوضح فاجنر أن الرطوبة تنشأ في الغرف حين الاستحمام والطهي وتجفيف الملابس ووجود كثير من النباتات، وكذلك عن طريق التنفس أو التعرّق، مشيرًا إلى أن الأسباب قد تكون أخطر من ذلك، مثل تسرب أنابيب المياه أو الأضرار الهيكلية.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن العفن الأسود أكثر خطورة من الأنواع الأخرى، إذ إن جميع أنواع عفن الحوائط والأسقف قد تكون ضارة بالصحة، خاصةً إذا كان سكان المنزل أو الشقة يعانون من الربو أو ضعف في جهاز المناعة.

التهوية الجيدة

لذلك، يجب دائمًا إزالة عفن الحوائط والأسقف في أسرع وقت ممكن، إذ تعد التهوية الجيدة مهمة لإزالة الرطوبة من الغرف، خاصةً خلال ساعات البرد، ولمنع عفن الحوائط والأسقف، يجب الحفاظ على نسبة الرطوبة الداخلية أقل من 60%.

وأشار فاجنر إلى أن الخل ليس علاجًا مناسبًا للعفن، بل على العكس غالبًا ما يُغذي الخل الفطريات فقط، وبالنسبة إلى المناطق الصغيرة، يمكن استخدام المنظفات المنزلية أو محاليل الكحول.

أما بالنسبة إلى الأضرار الأكبر أو العميقة، فينبغي حينئذ الاستعانة بمتخصصين، نظرًا إلى أن عفن الحوائط والأسقف يمكن أن يُسبب مخاطر صحية طويلة الأمد.

أسباب ظهور عفن الحوائط والأسقف في منزلك

تسرب الأنابيب التي قد تحتاج إلى إصلاح

ارتفاع الرطوبة في المكان

تسرب الأمطار بسبب الأضرار التي لحقت بالسقف أو حول إطارات النوافذ

تكاثف بخار الماء على النوافذ والجدران

طريقة التخلص من عفن الحوائط والأسقف

تعتمد الطريقة على نحو رئيسي على استخدام محلول من الكلور وقليل من الماء، لكن من دون الحاجة إلى مسح الأسطح أو لمسها، ويجب اتباع إجراءات سلامة لحمايتك وحماية الأثاث من أي تلف قد يحدث نتيجة استخدام الكلور.

إجراءات قبل البدء بعملية معالجة العفن

مبدئيا اختر يوما يكون فيه الطقس مشمسا كي تتمكن من فتح النوافذ وتهوية الجدران والتخلص من رائحة الكلور.

ابعد أي قطع أثاث أو سجاد أو ستائر حول المنطقة المتعفنة المُراد معالجتها.

ارتدِ ملابس مناسبة للعمل أو واقيًا لحماية الملابس من التلف في حال تطاير بعض الرذاذ.

ارتدِ نظارة شفافة واقية للعيون تحميها في الرذاذ المتطاير (ويمكن استخدام نايلون تغليف الطعام).

تجهيز محلول معالجة عفن الحوائط والأسقف

في عبوة فارغة تحتوي على بخاخ (مثل علب سائل تنظيف الزجاج) ضع كمية من الكلور، بحيث يتكون المحلول من 3 أرباع الكمية كلور، وربعها ماء (ارتفاع تركيز الكلور في المحلول يعطي نتيجة أفضل).

على مقدمة أداة الرش، ستجد قطعة يمكن تدويرها لتحديد شكل الرذاذ (إما Spray أو Stream)، اختر »Stream» كي يخرج المحلول بشكل خط مُركز.

بدء عملية معالجة عفن الحوائط والأسقف