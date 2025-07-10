هدد مواطن بمفك.. القبض على سائق توك توك الاوتوستوراد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على المركبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .