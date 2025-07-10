عماد الدين حسين: الإعلام في زمن الأزمات بحاجة إلى مسئولية لا سباق سرعة

أكد النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دور الإعلام المصري في التعامل مع القضايا المعقدة والمتغيرة مثل قانون الإيجار القديم، وحادث الطريق الإقليمي، وكارثة سنترال رمسيس.

وقال حسين في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار إن هذه الموضوعات تندرج تحت ما يُعرف بـ"القضايا السائلة"، نظرًا لتعقيدها وسرعة تطورها، ما يتطلب تناولًا إعلاميًا دقيقًا ومتزنًا، بعيدًا عن إصدار أحكام متسرعة أو مواقف نهائية.

وشدد على أن الإعلام التقليدي لا يزال يحافظ على أهميته ومكانته المؤسسية، خاصة في ظل قابليته للمساءلة، مقارنة بمنصات السوشيال ميديا التي باتت تملك تأثيرًا مباشرًا وسريعًا على الرأي العام وصناع القرار.

وأشار إلى أن حادث حريق سنترال رمسيس يُعد نموذجًا على قوة السوشيال ميديا في تحريك الأحداث وتسليط الضوء على الكوارث بشكل فوري، داعيًا إلى تكامل الأدوار بين الوسائل المختلفة لتحقيق تغطية موثوقة ومتوازنة.

وتابع قائلا : أن الإعلام في فترات الأزمات يجب أن يضع المصداقية والتحليل العميق فوق اعتبارات السبق، لأن الجمهور لا يبحث فقط عن الخبر العاجل، بل عن التفسير المسؤول.