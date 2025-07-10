عصام شيحة: ملف حقوق الإنسان يشهد نجاح غير مسبوق في مصر

أكد المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لا بد من إكمال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، حتى تكون متوافقة مع رؤية الدولة المصرية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات المصرية تعمل على تطبيقها بشكل كامل.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن ملف حقوق الإنسان يشهد نجاح غير مسبوق في مصر، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطبيق حقوق الإنسان بشكل متكامل.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه مع إنطلاق دستور 2014، تم وضع تقريبا 100 مادة تتحدث عن الحريات العامة، حيث أنه فى المادة 93 تم التحدث عن أن مصر ملتزمة بكافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.