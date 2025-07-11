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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل موقع إنشائي بأحد فنادق الجونة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

لقي عامل يبلغ من العمر 26 عامًا مصرعه اليوم الجمعة، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله داخل موقع إنشاءات تابع لأحد الفنادق بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة.

وتلقى فريق الطوارئ بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حالة وفاة لعامل متأثرًا بإصابة كهربائية.

انتقل فريق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الغردقة العام. وكشفت التحقيقات أن العامل يُدعى عبدالمجيد ن ، من أبناء محافظة البحر الأحمر، وكان يؤدي مهام عمله ضمن فريق الإنشاءات داخل الفندق لحظة الحادث.

وذكر التقرير الطبي أن الوفاة ناتجة عن صعق كهربائي أدى إلى اضطراب في كهرباء القلب، ما تسبب في توقف عضلته بشكل مفاجئ، وأودى بحياته على الفور.

تم نقل الجثمان من مستشفى الجونة الخاصة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

الغردقة شمال مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مستشفى الغردقة

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