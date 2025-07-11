مكافآت مشروطة.. جلسة حاسمة في الزمالك لوضع لائحة الموسم الجديد

عقد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تنسيقية مهمة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، وذلك بحضور المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وشهد الإجتماع الإتفاق على تفاصيل اللائحة الجديدة لفريق الكرة، والتي ستنظم علاقة اللاعبين بالنادي خلال الموسم الكروي 2025-2026، متضمنة نظام المكافآت والعقوبات.

ومن المقرر أن اللائحة المقترحة تربط بشكل مباشر بين تحقيق البطولات وصرف المكافآت، إذ تم الاتفاق على تخصيص مكافآت مجزية في حال حصد الألقاب، في المقابل سيتم خصم نسبة من مستحقات اللاعبين في حال الإخفاق في تحقيق أهداف الفريق، ضمن سياسة جديدة تتبعها الإدارة لحماية حقوق النادي وتحفيز اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط والإحترافية داخل القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يتم عرض اللائحة على مجلس الإدارة لاعتمادها رسميًا خلال الأيام المقبلة، على أن تعرض لاحقًا على اللاعبين للتوقيع عليها قبل انطلاق الموسم الجديد.