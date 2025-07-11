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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغردقة الخضراء.. حملة توعية بيئية بشارع المدارس لتعزيز الممارسات المستدامة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أطلقت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر حملة ميدانية بشارع المدارس في مدينة الغردقة، ضمن فعاليات مبادرة "الغردقة الخضراء"، لرفع كفاءة المحال التجارية والمقاهي، ونشر الوعي البيئي بين العاملين ورواد المنطقة.

أنشطة ميدانية وتواصل مباشر مع المواطنين

استهدفت الحملة توعية أصحاب المحال والعاملين بأهمية الالتزام بالاشتراطات البيئية ومنظومة النظافة، والتعامل السليم مع المخلفات الصلبة، لضمان بيئة آمنة وصحية تحافظ على الوجه الحضاري للمدينة.

نحو مجتمع واعٍ بيئيًا

تأتي هذه الحملة ضمن خطة الأنشطة الصيفية التوعوية، وتُعد جزءًا من مشروع "الغردقة الخضراء" الذي يسعى إلى تعزيز سلوكيات إيجابية تجاه البيئة بين المواطنين، مع التأكيد على أهمية حماية الموارد الطبيعية التي تميز الغردقة كمقصد سياحي فريد.

استمرارية وتوسع في الحملات

أكدت محافظة البحر الأحمر على استمرار حملات التوعية والرقابة البيئية خلال الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة، وتشجيع مشاركة المجتمع في جهود الاستدامة البيئية.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر الغردقة الخضراء مدينة الغردقة الغردقة

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