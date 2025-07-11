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بعد إصابته بـ جلطات ومشاكل في الكلى.. من هو أدم الشرقاوي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إصابته بـ جلطات ومشاكل في الكلى.. من هو أدم الشرقاوي؟

ادم الشرقاوي ومني زكي
ادم الشرقاوي ومني زكي

فاجأ الفنان آدم الشرقاوي، جمهوره بظهوره مجددًا بعد غياب استمر عامين، كاشفًا عن معاناته مع أزمة صحية حادة تسببت في ابتعاده التام عن الساحة الفنية. 

وذكر الشرقاوي في منشور عبر صفحته الرسمية أنه أُصيب بجلطات دموية في القدم ومشاكل مزمنة في الكلى، إلى جانب ضباب في الدماغ وآلام حادة في المفاصل، مما أثر على قدرته على الوقوف والتنفس، وأدى إلى انتفاخ جسده بشكل ملحوظ.

وكتب معلقا: “كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك، من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من 110 كيلو (250 رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير، والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى”.

آدم الشرقاوي: كنت بكره كل حاجة فيا لما ببص في المراية

واستكمل: “ كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية.. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات، رجعت لوزني الطبيعي 80  كيلو (180 رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام”.


واختتم آدم حديثه، معلقا: “حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي.. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني”.


 

آدم الشرقاوي ومني زكي 

آدم الشرقاوي الذي لمع اسمه في أولى تجاربه التمثيلية في مسلسل “لعبة نيوتن” أمام النجمة منى زكي في رمضان 2021، استطاع أن يلفت الأنظار بأدائه لشخصية الشاب المصري المقيم في الخارج، والتي حازت إعجاب الجمهور والنقاد.


 

أعماله 

بعد نجاحه في “لعبة نيوتن”، شارك الشرقاوي في عدة أعمال درامية وسينمائية بارزة منها “منعطف خطر” و”مجنونة بيك”، ثم اتجه إلى السينما في فيلم “شماريخ” مع آسر ياسين وأمينة خليل، وواصل تألقه ببطولة فيلم “5 جولات”. وكان آخر أعماله قبل الغياب مسلسل “1000 حمد الله على السلامة” مع الفنانة يسرا والذي عُرض في رمضان 2023.


 


 

آدم الشرقاوي لعبة نيوتن مني زكي

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