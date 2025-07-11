بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

حصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا حادث انقلاب سياره ملاكي في مطروح جميعهم من أسره واحده.

أسفر الحادث عن مصرع الأم ونجلتها وإصابة 2 من الأبناء والزوج .

واستقبلت مستشفى الضبعة جثتين باسم الأم أمينة .ع و ابنتها جوري ا.ح

و إصابة كل من الطفلة جهان ا.ح و جيدة ا.ح و إصابة الأب أحمد .ح و جميعهم من القاهرة

كان مرفق إسعاف مطروح قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بطريق محور الضبعة

واستقبلت مستشفى الضبعة الأم ونجلتها جثث هامدة كما استقبلت الزوج واثنين من الأبناء يعانون من إصابات مختلفة وتم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، حيث تتنوع الإصابات ، ما بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف فى المخ . وتم نُقل جثتى المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.