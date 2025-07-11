الاتحاد السكندري يدعم صفوف فريق الكرة الطائرة بثلاثة لاعبين جدد

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي إجراءات تجديد التعاقد مع "ثلاثة " لاعبين جُدد للانضمام لصفوف الفريق الأول للكرة الطائرة في إطار حرص المجلس على تدعيم الفريق بعناصر مميزة استعداداً للموسم الجديد ، كذلك تم تجديد التعاقد لـ " أربع " لاعبين بصفوف الفريق

وقدّم فريق الكرة الطائرة أداءً مميزاً الموسم الماضي وحقق المركز الرابع في مسابقة الدوري الممتاز وكأس مصر،

ويأمل مجلس الإدارة من خلال هذه التعاقدات استمرار الفريق في تقديم عروض تليق بهذا الكيان الكبير، واللاعبون الذين تم التعاقد معهم و التجديد لهم للموسم الرياضي 2025-2026 هم :-

محمد ثروت عبد الزين _ مركز "صانع الألعاب" قادماً من نادي سبورتنج

أحمد إبراهيم محمد شعبان _ مركز "4" قادماً من نادي دلفى

محمد عادل محمد علي _ مركز " 2 " قادماً من نادي سموحة

أحمد محمود محمد إبراهيم رزق _ مركز "4" ( تجديد تعاقد )

صابر حمدي محمد محمد _ مركز "4" ( تجديد تعاقد )

يحيى شعبان أحمد موسى _ مركز "الليبرو" ( تجديد تعاقد )

يوسف محمد عقبة _ بمركز " 3 " قادماً ( تجديد تعاقد )

ووقّع اللاعبون على عقودهم الجديدة مع زعيم الثغر في حضور الكابتن إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة و المشرف العام على فريق الكرة الطائرة ، والكابتن جمال صبري رئيس جهاز الكرة الطائرة بالنادي .