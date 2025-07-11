شهد عادل ومؤمن كمال يتوجان بفضية المختلط ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من، شهد عادل ومؤمن كمال، بالميدالية الفضية لمنافسات التتابع المختلط تحت 17 عامًا، ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج مؤمن وشهد بالميدالية الفضية عقب حصدهما 1248 نقطة في المركز الثاني، فيما جاء زوجي التشيك في المركز الأول برصيد 1283 نقطة، وزوجي كازاخستان في المركز الثالث برصيد 1088 نقطة.

سلم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، سلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، رافايل أكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، فيتال شيروجارونكار السكرتير العام للاتحاد الهندي للخماسي الحديث، والدكتور أحمد خلف مدير الإدارات الرياضية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، علي محمد جبر رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الراعية.

وقبل هذه الميدالية كانت مصر قد حصدت 7 ميداليات في البطولة بواقع 5 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، والتتابع المختلط تحت 19 عامًا وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.