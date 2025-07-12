عبد الصمد ماهر: عوائد السياحة العلاجية بمصر ارتفعت لـ 11مليار جنيه سنويا

أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في أخبار وزارة الصحة في موقع صدى البلد، أن الدولة قامت بعمل برامج للسياحة الصحية، مشيرا إلى أنه أصبح هناك علاج المفاصل، وعلاج أمراض السرطان، حيث أن مصر تعد من المقاصد الأولى السياحة العلاجية، خاصة في مستشفيات معهد ناصر وشرم الشيخ.

وقال عبد الصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “إسلام محمد”، أن مجلس الوزراء عمل على تدشين الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية، بمشاركة وزارة الصحة والسياحة، خاصة أنه خلال العامين الأخيرين تضاعفت قيمة السياحة العلاجية ووصلت إلى ١١ مليار جنيه، ونستهدف الوصول لـ ١٤ مليار جنيه.

وتابع المتخصص في أخبار وزارة الصحة في صدى البلد، أن إنشاء مدينة العلمين ومستشفى العلمين سيكون له دور هام، مؤكدا أنه سيتم علاج جميع التخصصات المطلوبة، مع وجود خريطة لمناطق للسياحة العلاجية في واحة سيوة والواحات البحرية ومركز العين السخنة، ومركز شرم الشيخ الدولي.





