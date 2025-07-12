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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شهادة سائق الشاحنة تفجر مفاجأة بشأن حادث وفاة جوتا.. ماذا قال؟

جوتا
جوتا
أحمد أيمن

فجر سائق شاحنة، مفاجأة بشأن الحادث المروع الذي تعرض له لاعب فريق ليفربول والبرتغال ديوجو جوتا وشقيقه بإسبانيا. 

هذا الحادث، الذي وقع الخميس قبل الماضي، أودى بحياة الشقيقين وأثار الكثير من ردود الفعل والمشاعر الحزينة لدى محبي كرة القدم وعشاق جوتا.

جدير بالذكر أنه بعد وقوع الحادث، أصدرت الشرطة المدنية الإسبانية تقريرها الأولي الذي أشار إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة لسيارة جوتا. وقد اعتقد الكثيرون أن هذا التقرير قد يُفند المخاوف المتعلقة بالحادث، لكن للأسف، الأحداث لم تكن كما يبدو.

تطور جديد بشأن وفاة جوتا

في تطور مفاجئ، ظهر سائق شاحنة يدعى خوسيه أزيفيدو ليقدم شهادة تفصيلية حول ما حدث. 

وفي فيديو مُصور، قال أزيفيدو: "رأيت كل شيء. لقد كنت سائق الشاحنة التي مرت بالقرب منهما على الطريق، وتصادف وجودي هناك."، مشيرا إلى أنه حاول مساعدتهما بعد الحادث، ولكنه لم يستطع بسبب قوة الاصطدام.

وواصل أزيفيدو حديثه، مُشيرًا إلى أن السيارة لم تكن تسير بسرعة عالية كما تدعي الشرطة. قال: "لقد تجاوزتني السيارة بهدوء تام، لم يكونا مسرعين، كانا في حالة ارتياح تمامًا." وهذا ما أثار حيرة الكثيرين؛ فالشهادة تخالف التقرير الرسمي.

أكد أزيفيدو على معرفته لهذا الطريق جيدًا، كونه يقود على هذا الطريق من الاثنين إلى السبت، وأضاف: "إنه طريق مظلم، وقد تمكنت من رؤية ماركة السيارة ولونها بوضوح."

في ختام حديثه، قدم أزيفيدو تعازيه لعائلة جوتا، مشيرًا إلى أنه كان يتصرف وفق ضميره وأنه يعرف ما رآه. كان من المؤلم أن يسجل الحادث بهذه الطريقة، وهو يعكس حجم المأساة والصدمة التي عاشها الوسط الرياضي.

تحضيرات ليفربول للموسم الجديد

بينما يتواصل الحديث حول هذا الحادث المأساوي، يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل، حيث سيخوض أولى تجاربه الاستعدادية للموسم الجديد ضد فريق بريستون. 

وبينما يعيش فريق الريدز فترة من الحزن بعد وفاة لاعبهم جوتا، يسعى الجميع لتجاوز هذه المحنة وبدء صفحة جديدة.

وتنطلق النسخة الجديدة من البريميرليج بمواجهة ليفربول وبورنموث يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس على ملعب أنفيلد، كما تحدد موعد انتهاء الدوري الإنجليزي، إذ ستكون الجولة 38 (الأخيرة) يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

جدير بالذكر أن ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، قد نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي 2024-2025 للمرة العشرين في تاريخه ليعادل مانشستر يونايتد كأكثر فريق إنجليزي تتويجًا باللقب.

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