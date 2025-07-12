حريق هائل يؤجل مباراة في الدوري الكندي

أُعيد تحديد موعد مباراة في الدوري الكندي لكرة القدم بين فريقي ساسكاتشوان رافريدرز وكالجاري ستامبيدرز في ريجينا، بعد تأخير طويل؛ بسبب سوء جودة الهواء الناجم عن الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات.



وجاء الإعلان عن تأجيل المباراة إلى يوم السبت بعد أكثر من ثلاث ساعات ونصف من موعد انطلاقها المقرر.



وقال كريج رينولدز، الرئيس التنفيذي لفريق رافريدرز، للصحفيين: "كان من المتوقع أن يتحسن الهواء قبيل موعد المباراة أو قبلها مباشرة".



واشتعلت عشرات حرائق الغابات في جميع أنحاء كندا منذ بداية شهر مايو، بما في ذلك العشرات في شمال ساسكاتشوان.



واختتم: "لقد هدأت الرياح. لقد هدأت تمامًا، ونتيجةً لذلك، اكتفى عمود الدخان بالبقاء هناك".



وقد يُسبب دخان حرائق الغابات اضطراباتٍ خلال استضافة أمريكا الشمالية لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل.



وفي يناير الماضي، أجبرت حرائق الغابات في لوس أنجلوس على نقل أو إلغاء العديد من الفعاليات الرياضية، بما في ذلك مباراة فاصلة ضمن دوري كرة القدم الأمريكية بين فريقي رامز ومينيسوتا فايكنج، والتي نُقلت من لوس أنجلوس إلى جلينديل، أريزونا.