مصرع شحص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق رافد (المنصورة - جمصة) بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهية، إخطارا من مركز شرطة الستاموني من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق رافد (المنصورة جمصة) أمام قرية زيان "دائرة المركز".

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق مما تسبب فى وفاة "محمد .ق ش، 17 عاما، ومقيم مركز زفتى محافظة الغربية"، واصابة بلال .ع م ، 38 عاما، بسحجات متفرقة في الذراع الأيمن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.