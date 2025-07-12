قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر بتتكلم حرفي.. الهلال الأحمر يشارك بمنتجات يدوية في ديارنا مارينا
بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة
حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها عن غيرها.. دار الإفتاء تجيب
من أرشيف اللاعبين.. إسلام صادق يثير الجدل عبر فيسبوك
بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي
بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
ولد في السجن واستشهد تحت القصف.. قصة "يوسف الزق" أصغر أسير محرر في العالم
عين شمس تكشف حقيقة بدء التقديم للالتحاق بالجامعة الأهلية الجديدة
مصدر يكشف حقيقة انفجار محمول ضغط كهرباء عالي بالشرقية
تعليمات من جامعة القاهرة بشأن بدء استقبال طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2025
لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم 12-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 12-7-2025، علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وصل معدل زيادة الذهب مساء اليوم نحو 25 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث سعر الذهب اليوم

وعوض المعدن الأصفر خسائره التي تعرض لها أمس الجمعة بصورة طفيفة.

سعر الذهب في مصر 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء 

ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء 

وسجل سعر  عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة.

يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. 

هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب العالمية

لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. 

ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد  .

الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي.

سعر الذهب محلات الصاغة سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

ترشيحاتنا

مدرسة المتفوقين

مدير تعليم قنا يكرم خريجي الدفعة الخامسة لمدرسة stem

ندوة بمكتبة الإسكندرية

"حوارات الثقافة والصحافة"..ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

جولة وكيل صحة المنوفية

وكيل صحة المنوفية يكشف قصورا حادا بمستشفى تلا المركزي وخطة عاجلة لتحسين الأداء

بالصور

بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي

معلول
معلول
معلول

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

ايمان عبد اللطيف

تسريب نتيجة الثانوية العامة | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

المزيد