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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 11-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب صعودا طفيفا مع بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم 

وبلغ معدل ارتفاع سعر الجرام الواحد من الذهب نحو 5 جنيهات على الأقل في المتوسط بعد أن فقد 10 جنيهات من قيمته علي الأقل أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب ارتفاعا علي مستوي الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

سعر أعيرة الذهب اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 39.96 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3324 دولار للبيع و 3325 دولار للشراء .

سعر الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومةً بتراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام، وسط ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 5 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3960 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3080 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36960 جنيهًا.

وافتتحت التعاملات عند 3303 دولارات، واختتمت عند مستوى 3316 دولارًا.

أوضح، إمبابي، التراجع الطفيف لأسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، إلى تداعيات نقص السيولة بالأسواق، لاسيما مع تنامي عمليات إعادة البيع.

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