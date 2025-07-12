في دمياط.. تكريم عمال النظافة وتوزيع شنط مواد غذائية تقديرًا لجهودهم

فى إطار مبادرة يوم الشكر والتقدير التى أطلقها الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ونائبته المهندسة شيماء الصديق، فى رمضان الماضي، وضمن الجهود المبذولة خلال تلك الفترة بمراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا برئاسة المهندسة حنان الأطروش، بتكريم عمال النظافة وسائقى سيارات جمع القمامة، وتوزيع شنط مواد غذائية ومستلزمات عمل تقديرًا لجهودهم و تفانيهم في عملهم والتى ساهمت فى الإرتقاء بمنظومة النظافة والإصحاح البيئى..

أعرب عمال النظافة عن سعادتهم البالغة بتلك المبادرة التى عكست اهتمام المحافظة بهم و تقديرهم للجهود التى يبذلونها ، و على هذا الصعيد، فقد وجه محافظ دمياط ونائبته باستكمال تلك المبادرة للتأكيد على دور العمال القوى لدعم خطة المحافظة نحو الحفاظ على البيئة و النظافة وأيضًا الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة