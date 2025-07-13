نجاة أب وأطفاله الثلاثة من الموت حرقًا داخل سيارة مشتعلة بأبو النمرس .. صور

أنقذت العناية الإلهية أبًا وأطفاله الثلاثة من موت محقق، بعدما اشتعلت النيران في سيارتهم، حيث تمكّن الأهالي من إنقاذهم قبل احتراقهم بداخلها، وذلك بمدينة أبو النمرس.

كانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة بطريق البحارة بقرية المنوات التابعة لمدينة أبو النمرس.

انتقلت القوات على الفور إلى موقع البلاغ، وتبيّن اشتعال النيران في سيارة خاصة.

وأسفر الفحص عن أن الأهالي ساعدوا في إنقاذ الأب وثلاثة من أطفاله كانوا داخل السيارة، قبل أن تلتهمها النيران بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.