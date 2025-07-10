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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحلال وتصليح.. سيارات طوارئ لإعادة التيار بعد تفحم محول كهرباء شبرامنت| صور

المحول الكهربائي بعد احتراقه
المحول الكهربائي بعد احتراقه
ندى سويفى

دفعت شركة كهرباء جنوب القاهرة بعدد من سيارات طوارئ كهرباء لمدينة أبو النمرس لإعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه إثر التهام حريق محطة كهرباء شبرامنت الرئيسية. 

وتمركزت سيارات طوارئ الكهرباء عقب السيطرة على حريق محطة الكهرباء فجر اليوم لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، وتم توفير عدة سيارات طوارئ كهرباء لإنارة المناطق التي انقطع بها التيار.

ونجحت بالفعل حتى الآن في توصيل أكثر من ماكينة طوارئ وإنارة أكثر من منطقة ومستمرة في توصيل باقي السيارات الأخرى لإعادة تشغيل الكهرباء بجميع المناطق لحين عمل إحلال وتجديد للمحول التالف وتركيب محول آخر جديد.

وانقطع التيار الكهربائي في مدينة أبو النمرس عن جميع المنازل والأماكن الخدمية عقب التهام حريق لمحطة الكهرباء الرئيسية بمدينة شبرامنت.

ونجحت قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق، وتولى مسئولو شركة الكهرباء إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة التيار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل محطة الكهرباء الرئيسية بشبرامنت في أبو النمرس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمحطة كهرباء رئيسية تابع لشركة كهرباء، وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإتمام عملية التبريد، وتحرير محضر بالواقعة.

محول كهرباء شبرامنت كهرباء تفحم محول كهرباء

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