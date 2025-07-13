محظورات تعرضك لغرامة 10 آلاف جنيه في الدعاية الانتخابية.. احذرها

تضمن قانون ممارسة الحياة السياسية ضوابط الدعاية الانتخابية، عدة ضوابط للدعايا الانتخابية، وأقر عددا من العقوبات لكل من خالف أحكام القانون .



في هذا الصدد ، نصت المادة 31 من القانون على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:



1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين .



٢ - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية .



3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .



4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة .



6 - إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية .



7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة .

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة .

ويعاقب كل من خالف ضوابط الدعاية الانتخابية، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن آخر اليوم لتلقي الطعون على أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ عقب إعلانهم ورموزهم الانتخابية بعد غلق أبواب تلقي طلبات الترشح، يكون اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 أمام محاكم القضاء الإداري.