قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد
علي جمعة يوضح: لماذا طلوع الشمس من مغربها من أعظم علامات الساعة؟
أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21
سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. موعد نهائي كأس العالم للأندية
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن
سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي
إنفانتينو: مونديال الأندية الحالي يشكل انطلاق عصر ذهبي جديد
أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات
جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بموافقة الاتحاد والجهة الإدارية.. ضوابط جديدة للمباريات الدولية في مصر

المباريات
المباريات
حسن رضوان

وضع قانون الرياضة الجديد حزمة من الشروط والضوابط لتنظيم إقامة المباريات مع الفرق الأجنبية داخل وخارج البلاد، إضافة إلى تنظيم شامل للهيئات الرياضية والاستثمار الرياضي، في خطوة تستهدف حماية الأمن القومي وتعزيز مكانة الرياضة المصرية دوليًا.

وبحسب المادة (43) من القانون، لا يجوز إقامة مباريات مع فرق أجنبية داخل مصر أو خارجها دون الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية، كما لا يُسمح بتمثيل الاتحادات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلا بعد موافقة مماثلة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضبط العلاقات الرياضية الدولية والتأكد من وجود تنسيق مسبق يحفظ الأمن القومي ويعزز انضباط المنظومة الرياضية المصرية أمام الهيئات الخارجية.

تنظيم الاستثمار والهيئات الرياضية

كما حدد القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لعمل الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية، بحيث لا يُعتبر أي كيان رياضي "هيئة رياضية" ما لم يكن مستوفيًا لشروط القانون، ويُحظر عليها ممارسة أي نشاط سياسي أو ديني أو حزبي.

ويُسمح للهيئات بإنشاء شركات مساهمة تُعرف بـ"شركات الخدمات الرياضية" لممارسة أو تسويق أنشطة رياضية متنوعة، وفق ما يحدده الوزير المختص، مع ضرورة نشر أنظمتها الأساسية في "الوقائع المصرية" بعد إخطار الهيئات الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالرقابة، نصت المادة (13) على أن الهيئات الرياضية تخضع لرقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية في جميع الأمور ما عدا الشؤون الفنية، مما يضمن شفافية الأداء دون المساس باستقلالية القرار الفني.

قيود على الإنشاءات الرياضية دون تراخيص

وتشدد المادة (29) على ضرورة الحصول على موافقة الجهات الإدارية قبل إنشاء أي ملاعب أو صالات رياضية، مع منح الدولة صلاحية توفير الأراضي المناسبة وفق خطط التنمية واحتياجات الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية، باستثناء الأراضي التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وأندية الشركات.

إجراءات مالية منظمة

كما يتيح القانون للوزير المختص تحديد فئات رسم الشهر للهيئات الرياضية بما لا يتجاوز مليون جنيه، وذلك لضمان رقابة مالية واضحة وتحقيق الانضباط المالي داخل المنظومة الرياضية.

تنظيم إقامة المباريات الفرق الأجنبية الاستثمار الرياضي حماية الأمن القومي لهيئات الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

الزراعة وأكساد يوقعان حزمة مشروعات لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر

مقبرة الأخوين

انتهاء أعمال ترميم مقبرة "الأخوين" بمدينة أتريبس الأثرية بسوهاج

اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة

مشاكل العمال والقضايا العالقة داخل الشركات على أجندة محلي الجيزة

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد