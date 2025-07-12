ناقد رياضي: قانون الرياضة هدفه زيادة الاستثمار في الأندية

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن قانون الرياضة هدفه زيادة الاستثمار في الأندية خاصة في ظل وجود مشاكل مالية في الأندية الجماهيرية، وبالتالي نجد عودة الإسماعيلي والمصري وأندية الصعيد لقوتها.

وقال محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد، عبر فضائية صدى البلد، أن أن من يقود الرياضة في مصر هو السوشيال ميديا، مؤكدا أنه لا مبرر لتأجيل انتخابات الأندية.

وتابع الناقد الرياضي محمد عصام، أن الرياضة الإلكترونية أصبحت مهمة وتشبه السوشيال ميديا لها إيجابياتها وسلبياتها، موضحا أنها باتت مصدر دخل كبير للمملكة العربية السعودية بـ 13.5 مليار دولار.

