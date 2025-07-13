نادي أرمنت الرياضي يتوج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للكيك بوكس

حقق نادي أرمنت بالاقصر الرياضي إنجازًا كبيرًا بفوزه بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للكيك بوكس، التي أُقيمت بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا للاعبي النادي، حيث جاءت النتائج محمود محمد محمود – المركز الأول في وزن 62 كجم

عبد الرحمن نور الدين محمود – المركز الأول في وزن 60 كجم

يوسف عرفات محمود – المركز الأول في وزن 20 كجم



وفي تصريح له، أكد صلاح رشوان أن هذا الفوز هو ثمرة جهد متواصل واستعدادات مكثفة، مشيرًا إلى أن البطولة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الشابة في رياضة الكيك بوكس، بما يسهم في إعداد جيل قادر بدنيًا ومهاريًا ونفسيًا لتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلًا. كما نوّه إلى أهمية هذه الرياضة في تنمية مهارات الدفاع عن النفس لدى الشباب.



وتتقدمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بخالص التهنئة لإدارة النادي ولاعبيه على هذا الإنجاز المتميز، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق في البطولات المقبلة.