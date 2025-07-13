سلامة الغذاء تحذر من الأغذية مجهولة المصدر: ضبط لحوم وأجبان فاسدة في المحافظات

أسفرت الحملات التفتيشية للهيئة القومية لسلامة الغذاء في محافظات الغربية، دمياط، كفر الشيخ، والدقهلية، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

وفي محافظة الغربية، تم ضبط 11 ألف قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية و60 كجم دواجن بها تهتكات، فيما شهدت دمياط ضبط كميات من الأجبان المتغيرة الخواص، وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة.

كما تم في كفر الشيخ ضبط 150 كجم من منتجات الأسماك والمخللات مجهولة المصدر، بينما شهدت الدقهلية التحفظ على 230 كجم من اللحوم والثوم المفروم يشتبه في صلاحيتها.

وتهيب الهيئة بالمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مواد غذائية مشتبه بها، وتؤكد استمرار حملاتها الرقابية لحماية الصحة العامة وردع الممارسات الضارة بسلامة الغذاء.

