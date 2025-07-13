الزمالك يعلن إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت إصابة أحمد حسام، لاعب نادي الزمالك، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد خروجه مصابًا خلال المباراة الودية أمام فريق أورانج، التي أُقيمت على استاد الكلية الحربية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وعلم "صدي البلد" أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي، وسيتم تحديد موعد خضوعه للجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان أحمد حسام قد شارك في الشوط الثاني من المباراة، قبل أن يغادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

يذكر أن المباراة شهدت الظهور الأول للمدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا، وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 86.