جي إس إم للأبحاث: ترامب محاصر داخليا وواشنطن لا تملك رؤية واضحة لإنهاء الحرب الأوكرانية

قال الدكتور آصف ملحم، مدير مركز جي إس إم للأبحاث والدراسات، إن التغير في الموقف الأمريكي بشأن الحرب الروسية الأوكرانية يعود إلى ضغوط داخلية وخارجية متشابكة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات محاصرًا سياسيًا وإعلاميًا، ما دفعه لتعديل مواقفه تجاه دعم أوكرانيا.

وفي مقابلة عبر «زووم» مع الإعلامية ميرفت المليجي، ببرنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح ملحم أن موسكو تمكنت من محاصرة ترامب سياسيًا، مشيرًا إلى ما ذكره أليكسي أريستوفيتش، المستشار السابق في مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض مؤخرًا محاولة ترامب تصوير زيلينسكي كأداة بيد واشنطن، وأبلغه بشكل واضح: "زيلينسكي يخدم مصالحكم أنتم، وليس لنا شأن بهذا الصراع الداخلي".

وأضاف: "لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في كوالالمبور كان محاولة لفصل ملف الحرب عن العلاقات الثنائية مع واشنطن، لكن يبدو أن هذه المحاولة لم تنجح".

وأشار إلى أن ترامب يحاول إرضاء القاعدة الشعبية المؤيدة له من جهة، ومن جهة أخرى تجنب استفزاز روسيا بشكل مباشر، ما يفسر موافقته على دعم عسكري محدود لأوكرانيا، لا يصل إلى مستوى التهديد الاستراتيجي لروسيا.

وعن الداخل الأمريكي، أوضح ملحم أن هناك كتلة كبيرة من الشعب الأمريكي تؤيد إنهاء الحروب الخارجية، لكنها ليست صاحبة التأثير الحاسم في السياسة، حيث تتحكم "شبكات القوة والنفوذ" في رسم السياسات، مضيفًا: "صوت إيلون ماسك مثلًا أقوى من صوت مليون موظف بسيط في أمريكا".

وأكد أن هذه الشبكات تستفيد من استمرار الفوضى والنزاعات حول العالم، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية، ما يعكس غياب رغبة حقيقية لدى واشنطن لإنهاء الحروب.