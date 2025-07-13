قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
بدون إصابات.. إخماد حريق داخل ورشة أخشاب في حدائق حلوان
رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم
ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها
رئيس جامعة حلوان: ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية
طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف
أزمة تجنيد الحريديم تهدد بتفكيك حكومة الاحتلال من الداخل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية غدًا برفقة عدد من الوزراء
يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات الشيوخ.. المصري الديمقراطي: توافقنا على ميثاق شرف لانتخابات الشيوخ خاصة الفردية منعا للمال السياسي

مها عبدالناصر
مها عبدالناصر
محمود ابراهيم

قالت مها عبدالناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الاجتماع تضمن الاتفاق على  ميثاق شرف للانتخابات الشيوخ  خاصة على المقاعد الفردية، بحيث الا يكون هناك زيادة للانفاق او بمعني آخر مال سياسي بما يتيح ظروف انتخابية مناسبة افضل من ذي قبل.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر حزب الجبهة الوطنية.حيث استقبل المشاركين د عاصم الجزار رئيس الحزب والسيد القصير الامين العام ونواب رئيس الحزب وأمناء الأمانات

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الأحزاب المشاركة، على رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة عن حزب الشعب الجمهوري، وهيثم الشيخ ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حضر الدكتور عبدالسيد يمامة رئيس حزب الوفد، والنائب فريدي البياضي، ومها عبد الناصر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، والدكتور محمد فؤاد، والنائب محمد عطية الفيومي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والسعيد غنيم، نائب رئيس الحزب، والنائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل.

وتضم القائمة الوطنية 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا، وهي: مستقبل وطن – حماة الوطن – الجبهة الوطنية – الشعب الجمهوري – المصري الديمقراطي الاجتماعي – العدل – التجمع – إرادة جيل – الحرية – الوفد – الإصلاح والتنمية – المؤتمر – تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد ممثلو الأحزاب خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه في الاجتماع السابق، بشأن أهمية الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار مرشحي القائمة، وعلى رأسها النزاهة والشفافية، والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق آمالهم.

وشهد اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية والخطة الإعلامية للفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وما نص عليه القانون في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على تضافر الجهود بين جميع مكونات القائمة الوطنية من أجل مصر، بهدف تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات، تليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة مركزية لإدارة الحملة الانتخابية للقائمة، تركز مهامها على تحفيز المواطنين للمشاركة السياسية، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس مكانة الدولة المصرية، باعتبار أن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح الاستحقاق الانتخابي.

مها عبدالناصر الحزب المصري الديمقراطي الشيوخ المقاعد الفردية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

ترشيحاتنا

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

لطفي لبيب

بعد انفراد صدى البلد بخبر دخوله المستشفى.. لطفي لبيب يتصدر الترند

سامح عبد العزيز

إدوارد وباسم سمرة في عزاء المخرج سامح عبد العزيز

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد