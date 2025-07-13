قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
بدون إصابات.. إخماد حريق داخل ورشة أخشاب في حدائق حلوان
رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم
ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها
رئيس جامعة حلوان: ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية
طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف
أزمة تجنيد الحريديم تهدد بتفكيك حكومة الاحتلال من الداخل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية غدًا برفقة عدد من الوزراء
يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب هندسة المطرية يبتكرون منهجية فعالة في الصيانة الذكية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

فى إطار تشجيع طلاب جامعة حلوان على إظهار قدراتهم وربط الجانب الاكاديمى بالواقع، نفذ مجموعة من طلاب كلية هندسة المطرية مشروع تخرج متميزا بعنوان "Reliability-Centered Maintenance  الصيانة المعتمدة على الموثوقية"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور  عمرو عبد الهادى عميد هندسة المطرية، وإشراف الدكتور  ياسر  شعبان أستاذ التصميم الميكانيكى ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويعتمد المشروع على منهجية الصيانة المعتمدة على الموثوقية وهى إحدى منهجيات الصيانة التى تهدف إلى التحول من الصيانة التقليدية المعتمدة على الوقت أو الأعطال إلى نموذج ذكى قائم على تحليل المخاطر والحالة الفعلية للمعدات، حيث قام الطلاب بدراسة شاملة لأنظمة الطلمبات (الكهربائية، الديزل ، وطلمبة الجوكى) باستخدام أدوات تحليل احترافية مثل تحليل أنماط وأثر الفشل (FMEA) ، تحليل شجرة القرارات .

وتم تطبيق المشروع بشكل عملى على نظام مكافحة الحرائق بمول (هيل تاون) التابع لشركة بالم يوز ، حيث اعتمد الطلاب على أحدث منهجيات الصيانة المطبقة عالمياً ، التى تهدف إلى تحسين كفاءة وأداء الأنظمة وتقليل الاعطال .

ومن أبرز أهداف  المشروع :

•إعداد خطة صيانة فنية متكاملة  (يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية).
•رفع مستوى الاعتمادية وتقليل التوقفات غير المخطط لها .
•خفض التكاليف التشغيلية على المدى البعيد .
•ضمان الامتثال لمعايير السلامة واللوحات التنظيمية.

وتحرص الجامعة على تشجيع الطلاب فى التعبير عن قدراتهم وتوفر لهم البيئة المناسبة لذلك، حيث يُعد المشروع ثمرة لنجاح تطبيق المعرفة الأكاديمية في بيئة صناعية حقيقية ، كما يعد مثالا واضحا  لإبراز فكرة ربط الجامعة بالصناعة من خلال جهد وفعالية وتميّز وحلول واقعية مبتكرة ، حيث قام الطلاب بتنفيذه بمهارات ريادية تدل على تفكير متميز أبرز قدراتهم، 
من خلال منهجية ذكية فى إدارة الوصول والصيانة على مستوى المنشآت الكبرى.

طلاب جامعة حلوان جامعة حلوان كلية هندسة المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

ترشيحاتنا

احمد رشاد

جهاز مدينة العبور يعلن تحديث وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

الغرف التجارية

المكاوي: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم أكثر من التمويل

الفضة

الفضة تحقق مكاسب بنسبة 27% منذ بداية 2025

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد