الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس برسوم چورچ كاهن الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

الدور الرسولي

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إرسال السبعين رسولًا وعودتهم" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح العاشر، مشيرًا إلى صفات المُرسَل الأمين، وهي: الإخلاص، والتواضع، والصلاة الدائمة، وتقديم الخدمة بقلب نقي، والاستمرار فيها، وتشجيع الآخرين عليها، "فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (مت ٥: ١٦).