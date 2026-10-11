أرقام مثيرة.. الجيش اليمني يكشف عن خسائر الفصائل خلال الحرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ (1732) عملية استهداف دقيقة ومباشرة، باستخدام الطيران الحربي والطيران المسيّر ومدفعية الميدان والراجمات، ضد أهداف عسكرية مشروعة تابعة للفصائل اليمنية .

ووفق البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تقدم وحدات القوات على محاور الهجوم ضمن عملية “فجر اليمن”.

وشملت الاستهدافات تحصينات ومواقع دفاعية، ومراكز قيادة وسيطرة رئيسية ومتقدمة، ونقاط مراقبة واستطلاع، ومرابض مدفعية وراجمات، ومناطق حشد وتعزيز، ومخازن أسلحة وذخائر، وآليات ووسائط نقل وإمداد، إلى جانب أهداف عسكرية عالية القيمة في العمق.

كما أسفرت العمليات عن تحييد أكثر من (900) عنصر من عناصر الفصائل ، وتدمير وإعطاب أكثر من (287) آلية ووسيلة ومعدة عسكرية، وإسكات مصادر نيران معادية، وإرباك منظومة القيادة والسيطرة، وتعطيل دفع التعزيزات والإمداد.

وختمت القوات المسلحة بيانها قائلة : تواصل قواتنا اختراق المواقع الدفاعية للفصائل اليمنية، وتوسيع نطاق التقدم، وتواصل العمليات الهجومية وفقاً للخطة العملياتية.