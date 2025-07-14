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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خفض الأسعار وزيادة التصدير.. وزير الزراعة: زيادة إنتاج البطاطس والطماطم 15%

بطاطس وطماطم
بطاطس وطماطم
شيماء مجدي

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن زيادة في إنتاجية عدد من المحاصيل الزراعية هذا العام، نتيجة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الحديثة، وهو ما ساهم في توفير كميات كبيرة من المحاصيل للسوق المحلي.

وأوضح الوزير أن إنتاجية محصولي البطاطس والطماطم ارتفعت بنسبة 15%، وهو معدل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

انخفاض الأسعار هذا العام

كما يُعد نجاحًا كبيرًا لقطاع الزراعة المصري، وأشار فاروق إلى أن زيادة إنتاجية البطاطس ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الأسعار هذا العام، كما أدت إلى زيادة في التصدير والإقبال على البطاطس المصرية، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في أداء القطاع الزراعي وجودة منتجاته.

الزراعة وزير الزراعة المحاصيل البطاطس البطاطس والطماطم

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