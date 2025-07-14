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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للحد من الكلاب الضالة.. حملة تحصين للسيطرة على السعار بدمياط

الحملة
الحملة
زينب الزغبي

تواصل محافظة دمياط جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة "مصر خالية من السعار 2030"، تواصل اللجنة الفنية المختصة أعمالها الميدانية لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة ومرض السعار.

واستكملت اللجنة، التي تضم فريقًا فنيًا متخصصًا من إدارة شئون البيئة ومديرية الطب البيطري، اليوم أعمال التقصي بمنطقة السنانية، وبالتحديد بموقع حادثة العقر الجماعي بشارع كوبري عبد المجيد، وذلك على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، على أن تستمر الحملة شهريًا بشكل منتظم.

بدأت بالفعل أعمال تحصين الكلاب بلقاح السعار المجاني بذات المنطقة، وتم التوسع في الحملة لتشمل كافة أنحاء السنانية، بالتعاون مع المجتمع المدني، والجهات المعنية بالرفق بالحيوان، وبمشاركة فعالة من المهندس محمد الدالي – مدير إدارة شئون البيئة، ومحمود فايد – مدير الإدارة العامة للأزمات  والكوارث، والدكتور الحسيني محمد عوض – مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة رباب محمد السواح – الإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة، والدكتور محمد بدران – وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة أماني القرش – نائب مدير مديرية الصحة، ودكتور فتحي عبد العال - مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط

كما تشمل الحملة حملات توعية ورفع وعي مجتمعي من خلال المختصين، تستهدف المواطنين والأطفال، لتعريفهم بطرق التعامل الآمن مع الكلاب بالشوارع، وكيفية حماية أنفسهم من أي مخاطر محتملة.

وتم تخصيص أرقام للإبلاغ الفوري عن حالات العقر أو أية حالات طارئة 0572113136
_ 01556681111 – 01556682222
وذلك في إطار حرص المحافظة على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

دمياط محافظة الكلاب الضاله الشارع

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