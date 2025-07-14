مصر خالية من السعار 2030.. دمياط تطارد الكلاب الضالة

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا اليوم لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومرض السعار بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع عدد من المختصين والفنيين، من بينهم المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة، ومحمود فايد، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث، والدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، والدكتورة رباب محمد السواح بالإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتورة أماني القرش، نائب مدير مديرية الصحة، ودكتور فتحي عبد العال مدير عام مديرية الطب البيطري بدمياط.

جاء الاجتماع على خلفية تكرار شكاوى المواطنين من الكلاب الضالة، ووقوع حالة عقر جماعي بمنطقة السنانية بمدينة دمياط، ما استدعى تحركًا عاجلًا لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة توفير الأمصال الطبية بشكل عاجل، حيث استجابت مديرية الشئون الصحية على الفور، وتم توفير الأمصال والعقاقير للمصابين بمستشفى دمياط العام ومستشفى الحميات مجانًا.

كما تم التنسيق لإجراء تقصي ميداني خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 11 و12 يوليو 2025 بموقع الحادث بشارع كوبري عبد المجيد بمنطقة السنانية، عبر فريق فني متخصص لحصر أسباب العقر وتقدير أعداد الكلاب الضالة بالمنطقة، بهدف توفير اللقاحات اللازمة لتحصينها مجانًا، حفاظًا على الصحة العامة.

وخلال الاجتماع، تم عرض مقترح تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن جميع الجهات والمديريات المعنية، للعمل المشترك والمتكامل لمجابهة ظاهرة الكلاب الضالة والحد من مخاطرها على المواطنين.