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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تتفقد معرض دمياط الثاني للروبوت

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


تفقد  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، والدكتورة سلافه جويلى المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، معرض دمياط الثاني  للروبوت والبرمجة المُقام بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ، حيث رافقهما  الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي للأكاديمية للتدريب  واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور على خليفة مدير أكاديمية روبوتس كاسل .

حيث بدأت فاعليات المعرض الخميس الماضي ، ويهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات المبتكرة بمجالى الروبوت والبرمجة و توفير بيئة تفاعلية لتبادل المعرفة بين الطلاب والباحثين ورواد الأعمال وعقد ورش عمل تعليمية و جلسات نقاشية فى هذا الشأن وكذلك تعزيز مهارات التفكير الابداعى وتأهيل الشباب لمواكبة مجالات الذكاء الاصطناعي و مواجهة التحديات مما يعزز تواجدهم بسوق العمل التكنولوجي.

هذا و قد تفقد  الدكتور أيمن الشهابى  والدكتورة سلافه جويلى المعرض وتواصل مع الطلاب للتعرف على مشروعاتهم ، حيث أشادا بما قدمه المشاركين من مشروعات متميزة عكست المستوى الابداعى لديهم .

وأشاد " محافظ دمياط " بما حققه المعرض الأول للروبوت والبرمجة فى دمياط، من نجاح وانطلاق النسخة الثانية منه حيث لفت إلى أن المعرض يعكس اهتمام الجهات المختلفة بملف الابتكار ، والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع الطلاب والباحثين ،وتنمية مهارات الفكر الابداعى لدى الشباب، بما يساهم فى فتح آفاق جديدة لهم بسوق العمل .

وأكد " المحافظ "  اهتمام المحافظة البالغ بهذا الملف الذى يُعد من أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الرؤى التنموية و بناء المستقبل .

ومن جانبها أعربت الدكتورة سلافه جويلى عن سعادتها بمشاركتها بفاعليات المعرض ضمن زيارتها لدمياط اليوم ، وأشادت بما قدمه المشاركين من أفكار متميزة ومبدعه ، مشيدة أيضًا بدعم المحافظة البالغ بقيادة الدكتور أيمن الشهابى بالمبدعين من أبناء المحافظة وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لهم

هذا وقد هنأ محافظ دمياط والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الفائزين بالمشروعات الأكثر تميزًا فى المعرض، وأعربا عن خالص امنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد

دمياط محافظة دمياط نائب محافظ دمياط الكوبري التاريخي

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