محافظ دمياط يتابع مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى التخصصي وعيادة الأمل الشاملة



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة إلى مستشفى دمياط التخصصي وعيادة التأمين الصحى الأمل الشاملة .

وجاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتورة رشا مصلح رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط و الدكتور كمال سلامة مدير المستشفى.

هذا وقد تفقد المحافظ أقسام الاستقبال و الطوارئ والأشعة بالمستشفى التى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة للاطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتفقد أيضا الصيدلية الرئيسية للعلاج على نفقة الدولة ، للوقوف على توافر الأدوية .

هذا وقد وتفقد محافظ دمياط عيادة الأمل الشاملة للتأمين الصحي، وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة لمنتفعى هيئة التأمين الصحي، و استمع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم ، وبحثها فورًا خلال الزيارة ، و وجه بتلبية تلك المطالب والتيسير علي المواطنين.

فيما وقد عقد " الدكتور أيمن الشهابى " لقاء مع مديرى مديرية الصحة و فرع هيئة التأمين الصحي و المستشفى، و وجه خلاله بضرورة التنسيق بين تلك الجهات وذلك لتخطى أى معوقات و تحقيق المصلحة العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.